لن تصدق جواب هذا العقيد للوالي بعدما شكره على تدخله

صنع العقيد قائد الفوج 783 “رماة الجو –المغاوير” بمنطقة بولخراشف، الحدث بوسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بعد تدخله البطولي رفقه أفراد الجيش جراء الحرائق.

وتمكن العقيد رفقة أفراده، وبتدخله المميز من انقاذ أرواح المواطنين العالقين في الجبال.

وما زاد من بطولة العقيد، هو رده على شكر الوالي له على جهوده الجبارة في الحفاظ على أرواح المواطنين، حيث قال له: “نحن واقفون وبحول الله الجزائر لن تركع”.

وتوجه والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد بالشكر الجزيل للعقيد على موقفه البطولي، وقدم تحية اجلال وتقدير إلى أبطال الجزائر أبناء الشعب منتسبي الجيش الوطني الشعبي الذين ساهموا بقوة في اجلاء المواطنين المتضررين من الحرائق الكبيرة التي مست ولاية سكيكدة، ومختلف ولايات الوطن.