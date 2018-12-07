لهذا السبب أمر محمد عيسى بسحب صناديق الزكاة من المساجد

صرح رئيس اللجنة الوزارية لصندوق الزكاة، خالد يونسي، أن وزير الشؤون الدينية والٱوقاف محمد عيسى قد أمر بسحب صناديق الزكاة من المساجد.

وبرر المتحدث، اليوم الجمعة، نزع صندوق الزكاة من المساجد، بسبب تجرؤ البعض على الإعتداء عليه.

مما جعل الٱئمة في مواجهة مع هؤلاء المعتدين، مشيرا أن قرار الوزير جاء لتجنيبهم حرج المواجهة.

وفائدة هذا التوجيه، كذلك، صيانة أموال الزكاة، وحفظ حقوق الفقراء وطمأنة المزكين وصيانة حرمة المساجد وترسيخ ثقافة مأسسة الزكاة.

بالإضافة إلى هذا، حماية سمعة الأئمة والإبقاء على مكانتهم الإجتماعية وعدم تعريضهم للحرج.

ودعا عيسى اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة من ٱجل الاجتماع للتداول بخصوص سحب ونزع صناديق الزكاة من المساجد.

وشكر السادة الأئمة واللجان الولائية والقاعدية على جهودهم في خدمة شعيرة الزكاة والإشراف على صناديق الزكاة بالمساجد.

كما دعاهم إلى الإستمرار في هيكلة وتنظيم مؤسسة الزكاة.

وقال إن صندوق الزكاة ليس هو ذلك الصندوق الخشبي الموضوع في قاعات الصلاة.

بل هو المؤسسة المشرفة على تنظيم الزكاة من خلال الحسابات البريدية عبر الولايات.