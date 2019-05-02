لهذا السبب قام الأمير هاري وزوجته بـ”إلغاء متابعة” وليام على الأنستغرام !

أقدم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على إلغاء متابعة الأمير ويليام على الأنستغرام، في خطوة غير متوقعة ليسلط الضوء على الوعي بأمراض الصحة العقلية طوال شهر ماي الجاري.

حسبما أوضحه دوق ساسكس، في منتصف ليل أمس الأربعاء، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حيث توقف الزوجان اللذان ينتظران أول مولود لهما خلال أيام، عن متابعة أي شخص، بخلاف 16 حساب فقط لأمراض الصحة العقلية.

إذ أكد هاري أنه أقدم على هذه الخطوة، حتى مع الأشخاص المقربين منه للفت الانتباه.

لكن رغم ذلك لم يقم أخوه الأمير ويليام أو زوجته كيت من إلغاء متابعة هاري وزوجته ميغان على الأنستغرام.

ويذكر أن الأمير هاري قد تعاون مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، لإنتاج سلسلة وثائقية عن الصحة العقلية،من المقرر أن تطلق قريبا.