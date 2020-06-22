لهذا السبب لم تتعاف رجاء الجداوي من كورونا رغم العلاج المكثف

إستعادت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، وعيها، داخل غرفة العناية المركزة، وتبادلت الحوار مع الفريق الطبي، حسب موقع مجلة “سيدتي”.

وأكد مصدر خاص، لـ “سيدتي”، استقرار الحالة الصحية للجداوي، دون تدهور أو تحسن.

وكشف ذات المصدر، سبب عدم تعافي الفنانة من فيروس كورونا، رغم تلقيها علاجا مكثفا للمناعة وجرعات البلازما.

وأورد موقع “مجلة سيدتي”، أن الفحوصات والأشعة التي أجريت مؤخرا، أكدت أن الفيروس لا يزال كامنا في السائل المخاطي للأنف، ولم تنجح عقاقير رفع المناعة في تحفيز خلايا الدم على مقاومته والقضاء عليه، بسبب عوامل السن.

وتبلغ الفنانة المصرية من العمر، 82 عاما، وتعاني من ضعف المناعة وبعض أمراض الشيخوخة.

وأضاف نفس المصدر، أن نسبة الأكسجين في الدم انخفضت حتى 55 بالمائة، وأنهم اضطروا إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية، بدلًا من جهاز “سيباب” الذي كان يمدها بالأكسجين عبر الأنف والفم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الفنانة فقدت الوعي أكثر من مرة، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكانت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي، وعائلتها، قد تلقوا صدمة كبيرة بعد ظهور المسحة الثالثة لفيروس كورونا إيجابية.