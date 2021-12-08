لهذا تم خفض سعر جبن البقرة الضاحكة من 200 إلى 170 دج

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن سبب تخفيض سعر منتوج البقرة الضاحكة من 200 دج الى 170 دج.

وجاء في البيان “ردا على استفسارات المستهلكين. تصلنا مئات الاستفسارات حول المنتوج الجديد لعلامة البقرة الضاحكة”.

وتابعت ا لمنظمة “يسرنا اعلامكم أن المنظمة حققت في القضية وتفيدكم بما يلي. تخفيض سعر المنتوج من 200 دج الى 170 دج راجع لاستبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية. مما يجعل المنتوج تحضيرة جبنية وليس جبنا. وهذا قصد الإنقاص من تكلفة المنتوج وتخفيض سعره”.

وأفادت المنظمة أنه هذا الأمر غير مقبول قانونا، وتسويق التحضيرات الجبنية يتم من عدة علامات. إلا أن العيب الذي وقعت فيه المؤسسة في عدم إعلام المستهلك وتنويره من خلال حملات اشهارية. تبين الفارق في الامر وتغيير المكونات، ولا سيما أن الوسم بحجم صغير مع الاحتفاظ بنفس الاسم “البقرة الضاحكة”.

كما ذكرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن جبن هذه العلامة ما يزال في السوق.

للإشارة، البقرة الضاحكة (بالفرنسية: La vache qui rit)‏ هي علامة تجارية لجبن فرنسي مذاب تنتجه مصانع مجموعة بيل.

بدأت الشركة بتصنيع البقرة الضاحكة منذ سنة 1921 وهي معروفة بعلبتها المدورة والمرسوم عليها بقرة حمراء وهي تضحك وفي حلقان. هما عبارة عن علبتان للبقرة الضاحكة. حالياً تتواجد بـ 90 دولة.

وقد كشف مدير شركة “بيل آلجيري” أنّ الجزائريين هم ثاني شعوب العالم استهلاكا لأجبان البقرة الضاحكة بعد الفرنسيين.

وأشارت آخر إحصائيات عام 2020 أشارت إلى بيع ما لا يقل عن 2.5 مليون قطعة من البقرة الضاحكة يوميًا.

وقال المتحدث إنّ شركتة تدمج في صميم اهتماماتها الغذاء الصحي والسليم وتقديم فرص نظام غذائي بديل للجزائريين. من خلال تطوير وصفات مصممة لتزويد المستهلكين بقيمة غذائية أعلى للأطفال والعائلات الجزائرية.

وفي هذا السياق تم إثراء وصفة البقرة الضاحكة الأصلية بـ4 عناصر غذائية أساسية وهي: الزنك، اليود، الحديد، فيتامين أ.

مع العلم أن الوصفات لا تحتوي على نكهات وملونات اصطناعية، ومعدّة خصيصا للاستهلاك المحلي الجزائري.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp