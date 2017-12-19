لهذه الأسباب يكون محرز مطلب “كونتي” في الميركاتو

سيكون الدولي الجزائري، رياض محرز أبرز الأسماء المطلوبة من طرف نادي “تشيلسي” في الأسابيع القليلة القادمة، خاصة بعد إستفاقته الأخيرة.

وإعتبر موقع “فخر لندن” المُقرب من “البلوز” بأن المدرب “أنتونيو كونتي” سيكون مُتحمسا لخطف الجناح الطائر لليستر سيتي لتدعيم هجومه.

وإعتمد هذا الموقع على الإحصائيات المميزة التي يوقع عليها إبن “سارسال” والتي تجعله أفضل من الإسباني “بيدرو” والبرازيلي “ويليان” مُجتمعين.

وتُشير الى أن إبن “سارسال” سجل 5 أهداف منذ بداية البريمير ليغ الإنجليزية، مُقابل 3 لبيدرو و 2 لويليان.

ومن ناحية التمريرات الحاسمة فإن محرز كان الأفضل أيضا ب4 كُرات مُقابل 3 لويليان و 2 لبيدرو.

يُذكر بأن نجم “الفوكسيس” يبقى مطلوبا من طرف “توتنهام” والذي يُعتبر حاليا الفريق الوحيد المُهتم فعليا بخدماته.