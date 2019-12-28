دخلت لوحة فنية لقناع الملك توت عنخ آمون، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة.

واستعمل في اللوحة التي كانت عبارة عن صورة فسيفسائية لقناع الفرعون، نحو 7260 كوب قهوة.

وشهد ممثلون عن موسوعة “غينيس”، العمل الفني، الّذي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 مترا في ساحة المتحف الكبير قبل تسجيل اللوحة رسميًا في الموسوعة.

وأقامت وزارة السياحة والآثار المصرية، بهذه المناسبة، إحتفالية في المتحف المصري الكبير المقرر إفتتاحه العام المقبل.

يُشار إلى أنّ مدينة سيدني الأسترالية شهدت تنفيذ لوحة لـ”الموناليزا” عام 2009، بإستخدام 3604 كوب قهوة، وفي عام 2012، صنعت لوحة في هاواي الأميركية بإستخدام 5642 كوب قهوة.