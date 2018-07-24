لوح: الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك القضاء هي حركة عادية

قال وزير العدل حافظ الأختام، إنّ التطورات التي تحدث في سلك القضاة من السُنة الحميدة.

مؤكدا أنّ الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، هي حركة عادية كغيرها.

وأضاف وزير العدل خلال مراسم حفل تنصيب رئيس مجلس قضاء المسيلة، أن الاهتمام بالموارد البشرية وتحيينها تظل من الإهتمامات والأساسيات المتصدرة للأولويات.

وأكد لوح في ذات السياق، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خص الكفاءات القضائية بنصيب متميز.

كما أتاح لها فرص التطور والإرتقاء وجودة التسيير والتدبير.

واغتنم لوح الفرصة ليقدم تهانيه لرئيس مجلس قضاء المسيلة الجديد بودربالة على الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في نفسه وأسند له هذه المهمة .