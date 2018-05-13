لوح: العقّار الفلاحي حمايته “مُدسترة” وقضية وهران محل تحقيق قضائي

كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن قضية التعدي على العقّار الفلاحي الجاري وقائعها بوهران، أنها محل تحقيق.

من طرف الجهات القضائية المختصة “النيابة العامة”، ومحل متابعة منذ سنوات.

وشدّد لوح خلال لقاء بالصحافة بمناسبة توثيق قوانين بالعاصمة، أن الأمر حاليا لا يتعلّق بمثل هذه الجرائم في حق العقار الفلاحي وما إلى ذلك، بقدر ما يتعلق بتوفير الحماية من طرف الجهات الإدارية المعنية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم.

منوّها الوزير أن قضايا التعدي على العقار حمايتها مدسترة منذ 2016، وتعد من أخطر الجرائم المرتكبة وتعدي صارخ على القانون، ومرتكبوها يعاقبون وفقا للقانون.

مذكرا لوح أن قضية التعدي على العقار بوهران محل متابعة منذ سنوات،