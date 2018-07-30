لوح… رفع التكوين القاعدي بالنسبة للطلبة القضاة

كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه قد تم رفع التكوين القاعدي إلى أربعة سنوات وهذا بالنسبة للطلبة القضاة، وهذا بدءا من الدخول الجامعي المقبل.

وأضاف الوزير ان المعهد الوطني للقضاء تحول الى المدرسة الوطنية للقضاء وهذا في إطار الإصلاحات التي بوشرت في قطاع العدالة.

واوضح الوزير بأن رفع التكوين القاعدي جاء تنفيذل لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد صدور مرسوم 30 ماي 2016.

وقال ان المدرسة الوطنية للقضاء الجديد التي دشنها اليوم بالقليعة ولاية تيبازة، سيتخر منها اول دفعة تخص هذا التكوين بعد رفعه لمدة 04 سنوات.

وهذا بعد مراجعة مضامين التكوين والإصلاحات والتحولات الداخلية والخاريجة بالوطن.

جاء هذا خلال حفل تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة.