كشف الطّيب لوح من قصر المؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني للمحامي اليوم، أنه سيتم تدارك النقائص التي تم تسجيلها سابقا في قطاع العدالة.

خاصّة من ناحية الموارد البشرية وما نجم عنه من تدابير وإصلاحات، وغيره من المتطلبات في ظل ممارسة مهنة المحاماة.

كما دعا لوح في رسالة بعثها رئيس الجمهورية، أن هيئة الدفاع مثلها مثل القضاء، مضاعفة الجهد لاكتساب مهارات التعامل بكفاءة.

وتعزيز مقام الهيئة بعد التعديل الدستوري، يجب استفادة المحامي من الضمانات المهنية التي تكفل الحماية من أشكال الضغوظ وممارسة مهامه.

لا سيما وأن الضمانات جاءت ضمن الأحكام الدستورية لتعزيز السلطة القضائية، وحقوق الإنسان غايتها إقامة محاكمة عادلة.