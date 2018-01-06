لوح: “6 أشهر ملي جيت.. ما تبدل والو في محكمة سيدي محمد”

صب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، جام غضبه على القائمين على محكمة سيدي محمد بالعاصمة.

وهذا بسبب عدم قيامهم بإعادة تهيئة الواجهة الخارجية للمحكمة.

حيث كان قد وجه تعليمات في هذا الخصوص خلال زيارة سابقة، منذ 6 أشهر.

وظهر المسؤول الأول عن القطاع، اليوم السبت، خلال زيارة تفقد إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، غاضبا من عدم تطبيق تعليماته. والمتمثلة باعادة تهيئة الواجهة الخارجية للمحكمة وجعلها محترمة، مخاطبا أحد المسؤولين بالقول:”راك متأخر..جيت منذ 6 أشهر لم يتغير شيء..أعطوا وجه محترم..ما درتوش الصبيغا”.