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لوصيف ينتقل رسميا بالدوري الفرنسي

الرياضة
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لوصيف ينتقل رسميا بالدوري الفرنسي
بقلم حكيم شق الطين

إنتقل لاعب أكاديمية بارادو هيثم لوصيف بشكل رسمي لنادي انجي الفرنسي الناشط في الليغ 1 بصفة رسمية.

وحسب صفحة بارادو عبر التويتر فإن اللاعب أمضى على عقد إحترافي مع النادي الفرنسي في إنتظار إنهاء مشكل التأشيرة.
وبهذه الإنتقال يرافق إبن باتنة، زميله السابق في الأكاديمية هشام بوداوي للدوري الفرنسي الذي امضى مع نادي نيس .
كما أن لوصيف سيلعب في أنجي مع لاعبان جزائريان أيت النوري والملالي هذا الأخير يعد خريج مدرسة بارادو.

https://twitter.com/officielparadou/status/1168948913388347394/photo/1


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