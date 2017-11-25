ليبيا تؤكد أن “أوبك” قد تمدد تخفيضات الإنتاج

قال وزير الخارجية الليبي، إن أوبك قد تمدد تخفيضات الإنتاج لتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية.

وقال الوزير محمد طاهر سيالة على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في بوليفيا إن ليبيا ستتعاون مع مثل هذا القرار.

و ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم 30 نوفمبر.

وقال طاهر سيالة فيما يخص تمديد تخفيضات أوبك، ان المسألة مسألة تحقيق توازن بين موقف المستهلكين والمنتجين وهذا مهم جدا.

إذا كان الأمر ضروريا لمصالح الطرفين فسوف نقرر التمديد، مضيفا أنه يتوقع أن تتخذ الدول الأخرى في أوبك الموقف ذاته.