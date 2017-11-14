صرّح المدير العام للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الإثنين بواشنطن بأنه يعوّل على عودة “سوناطراك” إلى ليبيا.

وهذا في ظل التحسن التدريجي للأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وقال صنع الله على هامش ملتقى اقتصادي حول التّعاون عبر الأطلسي، إننا نعول على عودة المجمع النفطي الجزائري إلى ليبيا.

ووصف صنع الله الإكتشافات التي حقّقتها سوناطراك بليبيا بالمعتبرة، مضيفا أنّها تعكس إرادة المجمعين النفطيين في تعزيز شراكاتهما.

و أكد صنع الله بان ليبيا تريد تعزيز العلاقة الثنائية معربا” عن” أمله في العودة القريبة ” لسوناطراك الى ليبيا .

و اوضح المسؤول الليبي، أن عديد الشركات بما فيها “سوناطراك” تتابع تطور الأوضاع الأمنية ليتسنى لها اتخاذ قرار بشأن عودتها.

و علاوة على أشغال الاستكشاف التي يقوم بها مجمع “سوناطراك”.

أشار رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إلى المحادثات الجارية مع “سوناطراك” من أجل استغلال الحقول الحدودية لمنطقة آلرار.