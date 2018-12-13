“ليدز يونايتد” يزاحم “لوام” ويرفض عرضه لضم “بونجاح”

كشفت المصادر البريطانية، أن إدارة “ليدز يونايتد” تفكر جديا في خطف الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري والتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وأكدت ذات المصادر أن النادي الانجليزي سيتقدم بعرض قيمته 6 مليون أورو، وهو العرض الأفضل بالنسبة لنادي “السد القطري”.

حيث أن فريق الجنوب الفرنسي قد عرض وفي وقت سابق 5 ملايين أورو لكن إدارة الفريق القطري متمسكة بهداف الدوري المحلي وهداف الفريق الأول.

يذكر أن “بونجاح” في تصريحات سابقة أكد أنه لن يرحل عن السد القطري سوى من أجل اللعب في فريق أوروبي مناسب له.