“ليستر سيتي” يُعيق إنتقال محرز لـ”السيتي” بشرط تعجيزي!!

شهد مُسلسل الدولي الجزائري، رياض محرز حلقة جديدة، بعدما قام “ليستر سيتي” برفع سقف شروطه مُقابل التخلي عن جناحه الطائر.

وأكدت جريدة “ليستر ميركوري”، بأن إدارة بطل “البريمير ليغ” سنة 2016، تشترط الآن 90 مليون أورو لبيع نجمها لـ”مانشستر سيتي”.

وأشارت بأن هذه الخطوة، ستُصعب كثيرا من مهمة انتقال إبن “سارسال” لتشكيلة المُدرب “بيب غوارديولا”، في سيناريو كارثي لمحبوب “الفوكسيس”.

يُذكر بأن رياض محرز، لايزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد “مانشسر سيتي” لغاية 2020، لكنه مُصرّ على تغيير الأجواء هذه الصائفة.