ليستر يُعوّل على “محرز” للإطاحة بـ”تشيلسي” !

بدأت حمى مباراة الدور الربع نهائي، من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي، التي ستجمع بين “ليستر سيتي” وضيفه “تشيلسي” هذا الأحد بالتصاعد.

فنادي ل”يستر سيتي” نشر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، فيديو لهدف محرز في مرمى البلوز.

تحت عنوان: “هو لاعب رائع لكي يسجل هذه الأهداف” !.

ويأتي هذا كنوع من الدعم الكبير لرياض، لأنه مفتاح فوز الفريق في المباراة المقبلة والتأهل للدور النصف نهائي.