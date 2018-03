ليستر يُعوّل على “محرز” للإطاحة بـ”تشيلسي” !

فنادي ل”يستر سيتي” نشر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، فيديو لهدف محرز في مرمى البلوز.

تحت عنوان: “هو لاعب رائع لكي يسجل هذه الأهداف” !.

ويأتي هذا كنوع من الدعم الكبير لرياض، لأنه مفتاح فوز الفريق في المباراة المقبلة والتأهل للدور النصف نهائي.

"He's good enough and great enough to score an outstanding goal!" 😱🔥#LeiChe @Mahrez22 pic.twitter.com/B3KLmyGpKJ

