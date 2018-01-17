“ليستر” يُمرر رسالة قوية لليفربول وآرسنال بشأن محرز!

الرياضة
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“ليستر” يُمرر رسالة قوية لليفربول وآرسنال بشأن محرز!
بقلم إسماعيل عشاش

وجه “ليستر سيتي” ومُدربه “كلود بويال”، رسالة قوية لجميع المُهتمين بخدمات الدولي الجزائري، رياض محرز، من خلال منحه شارة القيادة.

وإتفقت وسائل الإعلام البريطانية بأن خرجة “الفوكسيس” تُظهر تمسكهم بخدمات نجمهم ورفضهم التخلي عنه مهما كانت نوعية العروض التي ستصله.

وكان اليساري الساحر قاد فريقه للتأهل في كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب “فليتود تاون” مُقدما تمريرة ومُساهما في الفوز بثنائية.

يُذكر بأن، محرز، لايزال مُرشحا للتواجد مع أحد كبار “البريمير ليغ”، باعتبار أن كل من “ليفربول” و”آرسنال” راغبان في خطفه.

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