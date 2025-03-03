ليون :”بن العمري اللاعب العربي الوحيد الذي حمل رقم 3 “

عادت إدارة ليون الفرنسي للحديث عن مشوار الدولي الجزائري جمال بلعمري مع ناديه الذي سبق له حمل قميص النادي في وقت سابق.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، عبر الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية. صورة للدولي الجزائري جمال بن العمري و هو حامل لقميص رقم 3، الذي يعتبر استثنائي في النادي. و كتبت “يصادف اليوم 3 من مارس. رقم له حكايات في نادينا، ومن بين من ارتدوه، يبقى جمال بن العمري العربي الوحيد الذي حمله”.