ليون يلخص آداء بن العمري بهذه الصورة

نال الدولي الجزائري جمال بن العمري الإجماع، على مردوده أمس الأحد أمام نادي ليل، في أول مشاركة له رفقة ناديه ليون.

وجاء الثناء هذه المرة، من إدارة نادي ليون، التي نشرت عبر الحساب ارسمي للفريق على “تويتر”، صورة لخصت من خلالها آداء بن العمري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، صورة “جدار”، مشبهة بذلك آداء الدولي الجزائري، في دفاع الفريق، خلال هذه المباراة.

ويأتي هذا بالنظر لآداء جمال بن العمري، في أول ظهور رسمي له رفقة ليون، أين كان جدار الصد، أمام هجمات نادي ليل.