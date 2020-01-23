مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية يصادق على مقترح الجزائر بتعديل نظامه الأساسي

صادق المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية، اليوم الخميس في أنغولا، بالإجماع على اقتراح الجزائر بتعديل نظامه الأساسي.

وقدم رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش اليوم، أمام المؤتمر المجتمع في دورته ال12 ، بلواندا لإقتراح تعديل النظام الأساسي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية.

وأوضح بيان للمجلس أن هذا التعديل يهدف إلى إنشاء لجنة استشارية دائمة كجهاز من أجهزة المؤتمر، تكلف بإبداء آراء استشارية حول مسائل دستورية و/أو تشريعية، بناء على طلب الدول الأفريقية وهيئاتها للرقابة الدستورية.

ولدى تناوله الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى حسن سير هذه الانتخابات التي جرت في جوّ سادته الثقة والهدوء، مما ساعد على شفافية وصحة الاقتراع، وذلك بفضل تهيئة جميع الظروف الملائمة لذلك، وخاصة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات.

وبحكم الصلاحيات المخولة إياه في مراقبة صحة هذه الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع التي أفرزت انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بأغلبية كبيرة من الأصوات المعبر عنها.