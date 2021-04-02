مؤثر.. رسالة صوتية للشاب سهيل الصغير لحظة تعطل قاربهم على بعد أميال من جزيرة حبيباس الإسبانية

تحصلت النهار اونلاين على تسجيل صوتي للشاب سهيل الصغير لحظة تعطل قاربهم على بعد اميال من جزيرة حبيباس الإسبانية.

وتحدث الشاب سهيل الصغير في الرسالة الصوتية المرسلة ان محرك الزورق تعطل كان على بعد 50 كلم من جزيرة حبيباس الإسبانية.

كما أظهرت الرسالة الصوتية ان الشاب سهيل الصغير طلب من احد اصدقاءه الذهاب ألى والدته وطمأنتها عن حاله .

هذا وكانت السلطات الإسبانبة قد اعلنت امس الخميس العثور على جثث 10 حراڨة ملقاة في مازارون على شاطئ بيرشيليس.

وأضافت ذات السلطات أنه في حدود الساعة 13 و30 د من ظهر أمس شوهد جثة رجل تطفو في البحر بمنطقة مرسى.

ليتبين أن القارب غرق السبت الماضي وعلى متنه حراڨة جزائريين بمنطقة مرسى بين مدينتي فيرا وجاروتشا الميريا.

ونشرت أمس عائلة المغني الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير فيديو تكذت فيه خبر العثور على إبنهم بإسبانيا.

كما طالب السلطات بالتدخل ووضع حد لعصابة مختصة في الإتجار بالبشر بعيون الترك.