مؤسسة الشعابنة للتأصيل والتنمية تندد بسلوكيات وحملات حكام مالي

أصدرت مؤسسة الشعابنة للتأصيل والتنمية اليوم السبت بيانا بخصوص ممارسات النظام الحاكم في المالي وتهجمه على الجزائر.

وسجلت المؤسسة في بيانها امتعاضها من سلوكيات بعض حكام دول الجوار خاصة دولة مالي.

كما أكدت المؤسسة أن دول كبرى تقوم بتسخير دول أخرى مستضعفة تعيش غفلة التبعية لزرع الفتن.

وإعتبرت مؤسسة الشعابنة للتأصيل والتنمية حادثة إسقاط الطائرة المالية التي اخترقت أجواءنا إحدى فصول هذه المؤامرات.

وأضاف البيان أنه وبفضل من الله وبفضل جاهزية قوات جيشنا تم التصدي لهذه المؤامرة الخسيسة.

وتقدمت المؤسسة عبر ولايات الجنوب خاصة الحدودية منها للجيش بأسمى عبارات العرفان والتقدير على سهره لحماية هذا الوطن.

ودعت المؤسسة الجزائريين للتحلي باليقظة ووحدة الصف لتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق تلاحم متين بين أفراد هذا الشعب الأبي.