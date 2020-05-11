مؤسسة متخصصة في الإعلام والإتصال بالجلفة تطلق ملتقى إلكتروني عن بعد خلال فترة الحجر المنزلي

قرّرت شركة “رانوبيت” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات التي يقع مقرها بعين وسارة بولاية الجلفة، والتي أسسسها مجموعة من المهندسين الشباب خريجي الجامعة الجزائرية، إطلاق محاضرات عبر النت بواسطة تقنية “زوم” في جميع ميادين التكنولوجيا.

وحسب ما أكده المدير العام للمؤسسة زايدي محمد الشريف في تصريح له، فإن هذه المحاضرات يشرف عليها أساتذة متخصصين، وذلك خلال فترة الحجر المنزلي التي يمر بها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا.

ويمكن متابعة هذه المحاضرات والإستفادة لجميع مرتادي شبكة الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها خلال فترة مكوثهم في المنازل.

الملتقى الإلكتروني تم اطلاق عليه عنوان “تكنو Dz” وسينطلق بداية من يوم السبت القادم 16 ماي وسيتم تنشيط محاضرة كل يوم على الساعة العاشرة ليلا عبر تطبيق zoom.

وستكون المحاضرات ثرية من من خلال مواضيع شيقة حول الروبوتيك للأصاغر مع أولياء الأمور، كما سيتم برمجة في اليوم الموالي محاضرة حول برمجة الويب وبرمجة الاندرويد ثم محاضرة حول مونتاج فيديو و تصميم ثري دي 3D.

كما تتبعها محاضرة أخرى حول الروبوتيك في ظل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ويختتم الملتقى يوم الجمعة بلقاء عام لمناقشة أفكار ناشئة وإبراز مواهب في مجال التكنولوجيا.