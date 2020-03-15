مؤسسة نقل المسافرين للوسط تتخذ جملة من الإجراءات لمكافحة كورونا

اتخذت المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، جملة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي بات يهدد حياة الملايين.

وحسب بيان لذات المؤسسة، تم اتخاذ هذه الإجراءات بشكل عاجل في أعقاب اجتماع أعضاء خلية أزمة تم تنصيبها خصيصا لمواجهة الفيروس.

وكون المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، تبرمج رحلات بشكل يومي عبر كامل التراب الوطني ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر في سبيل التقليص من حدة تفشي الوباء بإسداء النصائح والارشادات المعروفة.

وعلى رأس هذه الاجراءات، نظافة اليدين واجتناب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص، مع وضع الكمامات والقفازات بالنسبة للسائقين والقابضين.

وتطهير الحافلات بالمعقمات الكحولية قبل وبعد كل رحلة تقوم بها كل حافلة.

إلى جانب تلقين كيفية تصرف العالمين بالحافلة، عند اكتشافهم لحامل فيروس كورونا من المسافرين أثناء الرحلة.

وهي النصائح والارشادات الموجهة أيضا لكل عمال المؤسسة، سواء كانوا اطارات أو إداريين أو عمال بمختلف الورشات التقنية والميكانيكية وأعوان أمن ومنظفين.