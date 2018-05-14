مئات الأردنيون يتظاهرون نصرة للقدس ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إليها 

نظم المئات من الاردنيين بعد عصر اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة أمام مقر السفارة الأمريكية في عمان،

عقب اعلان افتتاح سفارة واشنطن في القدس احتجاجا على تنفيذ قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وتجمع المتظاهرون الذين قدموا من مختلف أنحاء العاصمة عمان، بدعوة من ائتلاف ال،حزاب اليسارية والقومية الأردنية امام السفارة،

هاتفين بحياة فلسطين ومنددين بالخطوة الامريكية اعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال وافتتاح السفارة الأمريكية فيها.

كما لوحظ تواجد أمني مكثف في محيط السفارة وعبر الأردنيون عن غضبهم واستيائهم من الممارسات الامريكية والصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل،

داعين الى توحد الضفتين الشرقية والغربية وتلاحم الجهود العربية والإسلامية في وجه الغطرسة الصهيونية.

واكد الاْردن في وقت سابق ان افتتاح سفارة أمريكية في القدس, واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل،

يمثل “خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تُقِرّ جميعها بأن القدس الشرقية أرض محتلة”.

وأفادت مصادر إعلامية محلية ان ملك الاْردن عبد الله الثاني يترأس في هذه الأحيان اجتماعا رفيع المستوى لبحث تداعيات نقل السفارة الأمريكية الى القدس.