مابين “البلاطوهات” والميدان وعود ماجر في خبر كان!!

ظهر الناخب الوطني، رابح ماجر، “مُرتاحا” لإعفائه من منصبه كمُدرب للمحليين الذين طالما دافع عنهم، وهذا في تصريحاته الأخيرة لـ”النهار”.

ويُظهر كل مايحدث حاليا، بأن ماجر كان يجد كل شيء سهلا، عندما كان يتحدث في البلاطوهات، ليُصدم بواقع مُغاير كُليا.

ولم يُكلف أسطورة “بورتو” نفسه عناء التشبث بـ”العمل” مع زملاء، محمد لمين عبيد، مُعتبرا بأن مُهمته في “إكتشاف المواهب” إنتهت.

وتؤكد خرجة صاحب الكعب الذهبي، بأن الوعود التي كان يُطلقها لنجوم “الرابطة المُحترفة الأولى” كانت مُجرد سراب لا أكثر ولا أقل.

وتخلى ماجر عن “المحليين” بمجرد تعرضهم لهزيمة “ودية”، ليأخذا مُنعرجا مُغايرا لكل ماكان يُنادي به منذ فترة ليست بالبعيدة.