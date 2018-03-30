ماجر :”أتحدث مع الإعلام الأجنبي وفخور بذلك”

إفتخر الناخب الوطني، رابح ماجر بكونه يتحدث دائما لوسائل الإعلام الأجنبية دون الجزائرية، وهذا منذ وصوله لمنصبه على رأس “الخضر”.

وهذا في تصريحاته لموقع “غول” قائلا :”لقد إتصلت بي هل رفضت؟”

ليُضيف :”إتصل بي صحفيون أجانب، ولم يسبق أن رفضت حوارات مع وسائل إعلام أجنبية، أنا هنا لتقديم المعلومة وفخور بذلك”.

ليختم :”هناك أشخاص أنا قادر على الحديث معهم وآخرون لا، لأن نيتهم سيئة”.

وتأتي هذه الكلمات من صاحب الكعب الذهبي بعدما كان ينهال على من سلفوه بالنقد عندما كانوا يُفضلون الأجانب على الجزائريين.