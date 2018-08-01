ماجر: “أرادوا تشويه صورتي لكن لن أنزل لهذا المستوى”

أكد الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، أن العديد من الأطراف أرادت تشويه صورته، عند توليه تدريب الخضر، بالترويج للأشياء السيئة عنه.

ورد ماجر، في حواره مع موقع “كووورة” العربي، عن من انتقد غيابه لمدة 10 سنوات عن التدريب، قبل توليه العارضة الفنية للخضرقائلا.

“هذا لكلام للشوشرة، ومطلقو ذلك أرادو دائما إعطاء صورة سيئة عني للعالم الكروي، قالو أني لم أدرب لمدة 10 سنوات”.

وأضاف: “صحيح أني ما دربت، لكني كنت محللا كرويا لبطولات كبيرة، أنا لم أكن في الميدان الأخضر، لكن كنت في ميدان آخر”.

وتابع ماجر: “هؤلاء يروجون للأشياء السيئة عني وليس للجوانب الجيدة، وقالو أيضا عن أخي نبيل معلول، لكني لن أنزل لهذا المستوى، سأتركهم”.