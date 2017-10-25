تحدث رابح ماجر، عن إشاعة تعيينه على رأس الخضر من طرف جهات فوقية في حواره مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية.

ورد ماجر على سؤال الصحفي بخصوص فرضه من جهات فوقية، بعد مساندته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الإنتخابية 2014

وقال:

“إذا كانت المعلومات عن رغبة كبار المسؤولين في بلدي لرؤيتي على رأس الخضر صحيحة، فتأكدوا أنني سأكون فخورا جدا!”

وأضاف صاحب الكعب الذهبي:

“الكثير من الأشياء تُقال عني حاليا، الفريق الوطني يمر بفترة صعبة، وأعتقد أنه كان سيتم التعليق على أي مرشح “

وأضاف: ” أنا ضحية حملة زعزعة الاستقرار وحتى التشهير منذ تعييني على رأس العارضة الفنية للخضر “.