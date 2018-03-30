ماجر: “إحترموا بلكالام..”

الرياضة
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ماجر: “إحترموا بلكالام..”
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الناخب الوطني، رابح ماجر، للتغييرات التي أجراها أمام منتخب إيران، موضحا سبب عدم إشراكه للثلاثي نعماني،بلخير وبلكالام، مطالبا إظهار بعض الإحترام لهذا الأخير.

وصرح رابح ماجر للإذاعة الوطنية: “إحترموا قليلا بلكالام، فاللاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني في وقت سابق”.

وأضاف: “بلكلام استدعيته لتسهيل اندماجه مع أجواء المنتخب منذ الآن، بعد غيابه عن الخضر، لفترة طويلة”.

وتابع: “لم أمنحه الفرصة لأنه ليس في كامل لياقته البدنية حاليا، لكن عن قريب سيكون جاهز للمشاركة معنا”.

وبخصوص نعماني، قال ماجر: “استدعاء نعماني يمنحه الثقة للعمل أكثر مستقبلا، واللاعب يدرك أنني سأمنحه الفرصة في قادم المباريات”.

وعن بلخير، أوضح ماجر: “أعترف أنه كان من الممكن منح بلخير فرصة بإقحامه مكان سوداني، لكن لم يفت الأوان، وسيحظى بفرصته مستقبلا”.


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