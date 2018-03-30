عاد الناخب الوطني، رابح ماجر، للتغييرات التي أجراها أمام منتخب إيران، موضحا سبب عدم إشراكه للثلاثي نعماني،بلخير وبلكالام، مطالبا إظهار بعض الإحترام لهذا الأخير.

وصرح رابح ماجر للإذاعة الوطنية: “إحترموا قليلا بلكالام، فاللاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني في وقت سابق”.

وأضاف: “بلكلام استدعيته لتسهيل اندماجه مع أجواء المنتخب منذ الآن، بعد غيابه عن الخضر، لفترة طويلة”.

وتابع: “لم أمنحه الفرصة لأنه ليس في كامل لياقته البدنية حاليا، لكن عن قريب سيكون جاهز للمشاركة معنا”.

وبخصوص نعماني، قال ماجر: “استدعاء نعماني يمنحه الثقة للعمل أكثر مستقبلا، واللاعب يدرك أنني سأمنحه الفرصة في قادم المباريات”.

وعن بلخير، أوضح ماجر: “أعترف أنه كان من الممكن منح بلخير فرصة بإقحامه مكان سوداني، لكن لم يفت الأوان، وسيحظى بفرصته مستقبلا”.