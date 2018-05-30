ماجر: “التشكيلة النهائية للخضر ستعرف بعد وديتي الرأس الأخضر والبرتغال”

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أن التشكيلة النهائية للخضر، سيتم الكشف عنها بصفة نهائية ورسمية بعد وديتي الرأس الأخضر والبرتغال.

وصرح ماجر في هذا الخصوص: “التشكيلة ظهرة بنسبة 90%، بعد الوديتين المقبلتين، سنعلن التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “وديتي الرأس الأخضر، والبرتغال ستكونان آخر فرصة لبعض الللاعبين وبعدها سنحدد التشكيلة النهائية”.

وتابع: ” هاتين المباريتين ستمنحاننا فرصة لخلق المزيد من الإنسجام بين اللاعبين ومحاولات التأقلم أكثر مع طريقة اللاعب الجديدة”.

وأردف ماجر: “يجب أن لا ننسى أنه لأول مرة من 7 أشهر، سنلعب بتشكيلة مكتملة للمنتخب الوطني، خالية من الإصابات والغيابات”.

وختم ماجر: “مباراتنا الودية أمام الرأس الأخضر، مهمة جدا لنا، وتعد تحضيرا جيدا لودية البرتغال”.