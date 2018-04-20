ماجر :”الخضر فقدوا شخصيتهم وأنا أعيد ترميمها”

إعتبر الناخب الوطني، رابح ماجر، بأنه يقوم بعمل كبير منذ وصوله للعارضة الفنية لـ”الخضر” بغرض إعادة زملاء، رياض محرز للواجهة.

وتحدث لجريدة “سوبر ديبورتي” الإسبانية قائلا :”المنتخب الوطني لم يكن في حالة انهيار، ولكنه فقد شخصيته التي كان يثق فيها”.

وأردف :”نحن حاليا نعمل بصفة يومية من أجل إعادة ترميم الأمور، وبناء تشكيلة تكون قادرة على تشريف الألوان الوطنية بإستمرار”.

وأنهى حديثه :”النتائج لحد الساعة إيجابية جدا، حيث فزنا بـ4 مُباريات وإنهزمنا مرة واحدة أمام منافس مونديالي، وهذا يعد بالكثير”.