عاجل

ماجر “الغائب الأكبر” عن نهائي كأس الجمهورية

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر “الغائب الأكبر” عن نهائي كأس الجمهورية
بقلم إسماعيل عشاش

غاب الناخب الوطني، رابح ماجر ومزيان إيغيل وجمال مناد عن المُباراة النهائية لكأس الجمهورية بين شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس.

ولم يُكلف، خريج مدرسة النصرية نفسه عناء التواجد في المُدرجات مع كبار رجال الدولة السياسيين والعسكريين، في هذا الموعد.

وجاءت خرجة صاحب الكعب الذهبي، في وقت كان مُطالبا فيه بالتواجد لإكتشاف أسماء قادرة على تدعيم صفوف “الخضر” في المُستقبل.

ولايُعتبر هذا التصرف جديدا على أسطورة “بورتو”، حيث أنه ومنذ وصوله لمنصبه، كان نادار ما يتنقل لملاعب الجمهورية.

ونُشير بأن، ماجر يمتلك نظرية فريدة من نوعها في هذا الشأن، كونه مُقتنع بقدرته على مُعاينة اللاعبين من شاشة التلفزيون.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital