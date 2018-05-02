ماجر “الغائب الأكبر” عن نهائي كأس الجمهورية

غاب الناخب الوطني، رابح ماجر ومزيان إيغيل وجمال مناد عن المُباراة النهائية لكأس الجمهورية بين شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس.

ولم يُكلف، خريج مدرسة النصرية نفسه عناء التواجد في المُدرجات مع كبار رجال الدولة السياسيين والعسكريين، في هذا الموعد.

وجاءت خرجة صاحب الكعب الذهبي، في وقت كان مُطالبا فيه بالتواجد لإكتشاف أسماء قادرة على تدعيم صفوف “الخضر” في المُستقبل.

ولايُعتبر هذا التصرف جديدا على أسطورة “بورتو”، حيث أنه ومنذ وصوله لمنصبه، كان نادار ما يتنقل لملاعب الجمهورية.

ونُشير بأن، ماجر يمتلك نظرية فريدة من نوعها في هذا الشأن، كونه مُقتنع بقدرته على مُعاينة اللاعبين من شاشة التلفزيون.