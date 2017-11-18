ماجر: ” اللاعبين الموجودين في الخارج معروفين ..وشرعنا في معاينة المحليين “

باشر الناخب الوطني الجديد رابح ماجر مهمة معاينة اللاعبين المحليين من خلال زيارة ملعب 20 أوت الذي شهد مباراة شباب بلوزداد وإتحاد البليد.

وتحدث ماجر على هامش حضوره مباراة بلوزداد أمام إتحاد البليدة بملعب 20 أوت في إطار الجولة الـ 12 من البطولة

وقال ماجر: “اللاعبين الموجودين في الخارج معروفين حتى ولو كان هناك لاعبين جدد سيدعمون المنتخب الوطني مستقبلا ”

وأضاف:”إن شاء الله سنواصل معاية البطولة الجزائرية مع الطاقم الفني ونشاهد باقي المباريات وإن شاء الله ستكون لنا الفرصة لمعاينة العديد من اللاعبين مستقبلا ”