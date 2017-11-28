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ماجر :”براهيمي لاعب كبير وهذا ما تغيّر فيه”

الرياضة
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ماجر :”براهيمي لاعب كبير وهذا ما تغيّر فيه”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد الناخب الوطني، رابح ماجر مُطولا بالدولي الجزائري، ياسين براهيمي، وبداية موسم القوية مع “بورتو” في تصريحات لراديو “ريناسينسا” البرتغالي.

وقال الرجل الأول في الطاقم الفني لـ “الخضر” :”الثقة التي يتحصل عليها من طرف “سيرجيو كونسيساو” جعلته يتغير كُليا ولكن للأحسن”.

وأضاف :”براهيمي أصلا لاعب كبير وعندما يكون في أفضل حال، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على بورتو وعلى المنتخب الوطني”.

وختم :”أتوقع ومن الآن أن ينجح بورتو في إسترجاع لقب الدوري، خاصة في حالة الفوز خلال الكلاسيكو القادم أمام بنفيكا”.

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