أبدى الناخب الوطني، رابح ماجر، سعادته الكبيرة بتألق ياسين براهيمي مع نادي بورتو، متمنيا له النجاح في هذا الفريق مثلما تألق فيها ماجر كلاعب.

وقال: “الرئيس بينتو دا كوستا يعرف كرة القدم جيدا، وأنا أعرفه أيضا، حققنا الكثير من الألقاب معا وأتمنّى أنّ يفوز براهيمي بالألقاب أيضا”.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة “أوجو غو” البرتغالية اليوم الجمعة: “سعيد جدا بتألق براهيمي مع بورتو، لأنه جزائري ويحمل القميص رقم 8 مثل الذي كنت أرتديه”.

وتابع: “بورتو بحاجة للفوز بالألقاب، لقد غاب عن منصات التتويج في المواسم الأخيرة، وبراهيمي سيساهم في لقب البطولة بأهدافه والمباريات الكبيرة التي يقدّمها”.