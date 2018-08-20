إتهم الناخب الوطني السابق رابح ماجر بعض رجال الإعلام المحسوبين لصالح الأشخاص الذين عملوا على تكسير عمله في الطاقم الفني للمنتخب الوطني.

واجرى صاحب الكعب الذهبي حوارا مطولا مع صحيفة “جون افريك” اليوم الإثنين أوضح من خلاله العديد من الأمور قائلا:

“منذ تعييني على رأس المنتخب المنتخب الوزطني في شهر نوفمبر الماضي تعرضت لهجوم من طرف بعض الصحافيين..أقول وأؤكد بعض الصحافيين، وخلف هؤلاء الصحافيين نجد بعض الأشخاص، والجميع يعلم من يكونون”

وأضاف: ” لقد حاولو تشويه صورتي، وعرقلة عملي..لقد أردت أن أنهي فترة عملي إلى غاية نهاية العقد مع هذا المنتخب، لكن في الآخير قررنا أنا والطاقم الفني الإستقالة بعد 8 أشهر فقط..والتاريخ سيشهد”.