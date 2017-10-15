بالصور.. ماجر ضيف شرف حفل مسابقة “أوريدو”

حل مساء اليوم الأحد المدرب الوطني الجديد رابح ماجر كضيف شرفي خلال توزيع جوائز مسابقة “نجمة الاعلام” من تنظيم “أوريدو”.

وحضر الناخب الوطني ماجر، الحفل مع نخبة من الاطارات والمسؤولين في العديد من الهيئات العمومية.

على غرار والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، والعديد من الشخصيات الوطنية.

وشهد الحفل تكريم مجمع “النهار” بعد أن افتك الزميل ياسين كنطاش، المرتبة الثانية في الانتاج التلفزي والزميل زايد أفتيس الذي احتل المرتبة الثالثة في الصحافة المكتوبة.