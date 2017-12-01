حضر الناخب الوطني الجزائري رابح ماجر، بمدرجات ملعب “أول نوفمبر” بتيزي وزو، لمتابعة مباراة شبيبة القبائل أمام شباب قسنطينة.

وتواجد رابح ماجر، بملعب “أول نوفمبر” بتيزي وزو، إلى جانب مساعده جمال مناد، إضافة حكيم مدان مناجير المنتخب الوطني الأول.

ويسعى ماجر من خلال هذا اللقاء، متابعة لاعبي الفريقين بحثا لاعبين جدد بإمكانهم تدعيم الخضر في خرجاتهم المقبلة.

ومن بين الأسماء التي ستحظى بمتابعة خاصة من ماجر ومساعده مناد، مليك رايح، وهواري فرحاني من شبيبة القبائل

أما من جانب شباب قسنطينة، فتصب الأنظار نحو المهاجم محمد أمين عبيد، إلى جانب نصر الدين زعلاني وحسين بن عيادة