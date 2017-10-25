ماجر يرد على معارضيه.. “الشعب الجزائري معي”

تحدث الناخب الوطني، رابح ماجر، لمجلة “Jeune Afrique” عن الضغط الكبير الذي واجهه لحظة تنصيبه كمدرب للخضر.

وقال ماجر: “نعم تمت مهاجمتي من طرف بعض الصحافيين وبعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لكني أؤكد لكم أني أشعر بثقة أغلبية الشعب”

وأضاف: “يمكنني ملاحظة ذلك عندما أكون في الشارع”.

وتابع يقول: “منصب مدرب الخضر، هو منصب حساس، هناك ضغط كبير على المنتخب الوطني، خاصة بعد النتائج السيئة، كما أنه منذ 2014 والمنتخب يغير المدربين”.

وتحدث ماجر عن السبب الرئيسي في إقصاء “الخضر” من تصفيات المونديال، وأكد أن إقالة راييفاتش خطأ أدى إلى الإقصاء.

وقال: “إقصاء الجزائر من المونديال كان بعد إقالة راييفاتش الذي تعادل في أول مباراة ضد الكاميرون 1-1، كان إقالته قرارا خاطئا”.

وأضاف: “ما أريده هو تحقيق كل أهداف الجزائر، نريد الفوز ضد نيجيريا، و التأهل إلى كان 2019، أنا فخور بتعييني مدربا للخضر وبالثقة التي وضعت في”.

وبخصوص “الشهادات”، أكدت ماجر أنه يحمل شهادة من الفاف وشهادة من “كلير فونتين” موقّعة من طرف “إيمي جاكي”.