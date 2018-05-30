ماجر: “لاكروم لاعب ممتاز ودرفلو احترمه ولكن لدي مهاجمين أفضل منه”

أكد مدرب الخضر رابح ماجر، أن اللاعب لاكروم لاعب ممتاز ولديه إمكانيات كبيرة، وموضحا انه يحترم كثيرا درفلو ولكن لديه لاعبين أفضل منه.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء بمركز سيدي موسى: “لاكروم بالنسبة لكم ليس لاعب، ولكن عنده إمكانياته”.

وأضاف: “لاكروم هو اليوم معنا وربما لن يكون مستقبلا ربما سنختار عبيد، في حال لم يكون جيد”.

وتابع قائلا: “بالنسبة لدرفلو، حاليا عندنا 4 لاعبين موجودين في نفس الوضعية عبيد ةسليماني ةبوقلمونة وبونجاح، كيفاش نضيف لاعب خامس مع كل هؤلاء اللاعبين”.

وأضاف أيضا: “عندنا سليماني بالرغم من أنه لا يلعب مع نيوكاسل لكنه يلعب في نيوكاسلن حبينا أم كرهانا”.

وقال أيضا: “عندنا بونجاح كذلك الذي يمر بفترة رائعة مع السد القطري، ليس لدي أي مشكل مع درفلو، واللأبواب لا تزال مفتوحة”.

ليختم:”كل واحد نعطولو فرصة دايول منذ شهر اكتوبر إستدعينا ال، ويجب أن عديد من اللاعبين، عندنا قائمة موسعة تعتبر خزان الفريق”.