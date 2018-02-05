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ماجر: “لا يمكنني الإستغناء عن النجوم وتعويضهم بلاعبين دون خبرة”

الرياضة
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ماجر: “لا يمكنني الإستغناء عن النجوم وتعويضهم بلاعبين دون خبرة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناخب الوطني رابح ماجر، أن الأهداف القريبة للخضر تتطلب لاعبين ذوي خبرة، دون أن يغلق الباب أمام المواهب الصاعدة.

وصرح رابح ماجر لموقع “غول” العالمي: “أهدافنا على المدى القريب، ستكون في إفريقيا، وتجبرنا على الإعتماد على لاعبين ذوي خبرة”.

وأضاف: “لاعبين مثل مشاش، عوار، أوناس، لا يعرفون شيئا عن إفريقيا، ولم يسبق لهم اللعب هناك، لذا لا يمكن الإعتماد عليهم”.

وعلل ماجر: “لا يمكن التخلي عن لاعبين يملكون خبرة في إفريقيا مثل سليماني، بن طالب، محرز وغيرهم وتعويضهم بلاعبين جدد”.

وختم في هذا الخصوص: “هذا لايعني أننا نغلق الباب أمام هؤلاء اللاعبين، لكن علينا عدم استعجال الأمور والإنتظار بضعة أشهر”.

 

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