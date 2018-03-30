أكد “رابح ماجر” مدرب الخضر أنه لا يوجد أي مشكل مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأنهما يسيران معا من أجل تحقيق نتائج جيدة في المستقبل.

وقال ماجر في تصريح لموقع “غول”: “لا يوجد أي مشكل مع الفاف، المنتخب والإتحادية مرتبطان ببعضهما البعض”.

وأضاف: “لدى الإتحادية الجزائرية مشاكلها الخاصة ونحن كذلك لكن هناك تفاهم كبير بين الطرفين”.

وتابع: “نعلم جيدا أن رئيس الفاف ينتظر منا الكثير ولدينا أهداف نحققها معا”.

وختم كلامه: “سنفعل كل شيء لكي ننجح في مهمتنا، فنريد التأهل لنهائيات كان 2019 والذهاب بعيدا في تلك المنافسة”.