ماجر: “لست موافقا على توقيت ودية البرتغال واللاعبين أحرار إذا حبوا يصوموا “

إعترف رابح ماجر، بعدم رضاه عن توقيت ودية البرتغال، والتي تم برمجتها قبل موعد الإفطار، مؤكدا انه ترك حرية الإختيار للاعبين.

وقال في هذا الشأن خلال الندوة الصحفية اليوم الأربعاء: “اللاعبون أحرار في الصوم يوم المباراة أولا، لن أفرض الأمر على أحد في هذا الخصوص”.

وصرح ماجر بخصوص هذه المباراة: “كنت أول من وافق على مواجهة المنتخب البرتغالي، مباشرة بعد تلقي طلبهم”.

وأوضح ماجر: “أنا لم أوافق على توقيت المباراة، بالنظر لأن اللقاء يلعب في شهر رمضان، والكل يعرف تأثير ذلك على مردود اللاعبين”.

وتابع ماجر: “سنواجه منتخبا مونديالي وقوي جدا، ومن الصعب على لاعبينا مجاراتهم من الناحية البدنية وهم صائمون”.

وأردف ماجر: “أتمنى أن يقدم لاعبونا مردود جيد ونعود بنتيجة ايجابية، حتى إن خسرنا هذه المباراة لن تكون نهاية العالم، بالنظر لحجم المنافس وظروف المباراة”.