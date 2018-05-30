ماجر: “لست موافقا على توقيت ودية البرتغال واللاعبين أحرار إذا حبوا يصوموا “

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ماجر: “لست موافقا على توقيت ودية البرتغال واللاعبين أحرار إذا حبوا يصوموا “
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف رابح ماجر، بعدم رضاه عن توقيت ودية البرتغال، والتي تم برمجتها قبل موعد الإفطار، مؤكدا انه ترك حرية الإختيار للاعبين.

وقال في هذا الشأن خلال الندوة الصحفية اليوم الأربعاء: “اللاعبون أحرار  في الصوم يوم المباراة أولا، لن أفرض الأمر على أحد في هذا الخصوص”.

وصرح ماجر بخصوص هذه المباراة: “كنت أول من وافق على مواجهة المنتخب البرتغالي، مباشرة بعد تلقي طلبهم”.

وأوضح ماجر: “أنا لم أوافق على توقيت المباراة، بالنظر لأن اللقاء يلعب في شهر رمضان، والكل يعرف تأثير ذلك على مردود اللاعبين”.

وتابع ماجر: “سنواجه منتخبا مونديالي وقوي جدا، ومن الصعب على لاعبينا مجاراتهم من الناحية البدنية وهم صائمون”.

وأردف ماجر: “أتمنى أن يقدم لاعبونا مردود جيد ونعود بنتيجة ايجابية، حتى إن خسرنا هذه المباراة لن تكون نهاية العالم، بالنظر لحجم المنافس وظروف المباراة”.

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