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الرياضة

ماجر : ليس بالأمر الجديد أن تفوز علينا الكاميرون !

بقلم عزيز طالبي
ماجر : ليس بالأمر الجديد أن تفوز علينا الكاميرون !
رابح ماجر
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أطلق الناخب الوطني الأسبق رابح ماجر تصريحات استفزازية في حق المنتخب الوطني رغم إقصائه أمام الكاميرون عبر “فضيحة” مدوية من قبل الحكم غاساما.

كما قال ماجر في تصريح له نقله موقع “CFOOT” الكاميروني “ليس بالأمر الجديد أن تفوز علينا الكاميرون. لو اعدنا المباراة مجددا وفزنا امام الكاميرون لا أضن أن الكاميرون ستطلب إعادة المباراة”.

وقال نجم الثمانينات “تغيرت امور كثيرة وأؤكد أنه يجب العمل من أجل التطور بشكل أكبر”.

كما ختم “لو رضخت الفيفا. فإنه من المحتمل أن تطلب العديد من الدول إعادة مبارياتها.ما ذا سيحدث مثلا لكرة القدم”.

ماجر

ماجر

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