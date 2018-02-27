أكد الناخب الوطني “رابح ماجر”، أنه ليس هنا من أجل تكوين فريق شاب فهدفه ليس مونديال 2022، بل كأس أمم إفريقيا في الكاميرون العام المقبل.

وقال ماجر في تصريح لقناة “الفاف”:”لا يجب الحديث أنه يتوجب علينا تكوين فريق شاب، لسنا هنا من أجل تكوين فريق شاب”.

وأضاف: “تكوين منتخب شاب لو كان هدفنا هو مونديال 2022، لكن هدفنا هو كان 2019 وهو قريب جدا”.

وتابع: “بالنسبة للاعبين الشباب ستكون فرصتهم بعد 2019، لأننا نعمل على المدى المتوسط”.

وختم كلامه: “علينا تكوين منتخب ذو خبرة من أجل المنافسة في كان 2019 والبقية سيحظون بفرصتهم بعد ذلك”.