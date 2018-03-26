ماجر: “نحن فريق قوي وأريد فوزا كبيرا ضد إيران”

وجّه الناخب الوطني، رابح ماجر، تعليماته لأشباله قبل إمتحان إيران الودي يوم غد، أين أكد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال ماجر للاعبيه حسب موقع “ديزات فوت”: ” نحن فريق قوي، أثق فيكم لتحقيق فوز كبيرضد المنتخب الإيراني”.

وأضاف: “علينا أن نكون منضبطين من الجانب التكتيكي، وأن نكون متحدين وأن يتبع الجميع التعليمات”.

وتابع: “إذا كنتم تفكرون بالفشل فسيتحقق ذلك، لهذا فإن الخسارة ممنوعة”.

وأردف: “من مباراة لأخرى الفريق يقدم مستوى جيد، حققنا فوزا كبيرا ضد المنتخب التانزاني”.

وختم كلامه: “البعض يبحث عن الأخطاء الصغيرة لكي يتحدث لكنهم لا يتحدثون عن الإيجابيات”.