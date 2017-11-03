أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أنه سيلعب مبارتي نيجيريا وإفريقيا الوسطى بهدف الفوز لا غير، وهذا لإعادة الإعتبار للمنتخب الوطني.

وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “سأستغل أحسن اللاعبين للفور بالمبارتين لرد الإعتبار للمنتخب الوطني”.

وتابع: “مباراة نيجيريا ليست إختبار بالنسبة لي، فالمنتخب الجزائري تأثر كثيرا بنتائجه السابقة، ونسعى لإعادة الثقة فيه من جديد”.

وتابع ماجر: “مباراة نيجيريا غير مهمة حسابيا، إلا أنها مباراة شرف، وأعمل مع الطاقم الفني لتفادي أخطاء الناخبين السابقين”.

ورغم أهمية هذه المباراة بالنسبة للناخب الوطني، إلا أنه لم ينفِ عزمه على منح فرصة للأسماء الجديدة التي تم استدعائها.

“سأستغل أحسن اللاعبين للفور بهذه المباراة، وفي نفس الوقت أرغب في إعطاء فرصة للاعبين جدد دون المغامرة بسمعة المنتخب الوطني”.